شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى حتى نهاية أبريل.. مواجهات نارية محليا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الكرة بالنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته لخوض لقاءات مهمة حتى نهاية شهر أبريل الجارى على الصعيد المحلى والأفريقى، وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك فى بطولة الدوري الممتاز.





مباريات الأهلى فى أبريل

الأهلى & الزمالك.. 7 مساء الاثنين 15 أبريل باستاد القاهرة بالدوري المصري.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب فى الثالثة عصر السبت 20 أبريل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء يوم السبت 27 أبريل.

نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.