شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام جرين تيم الكونغولى فى افتتاح مشوار بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق رجال الكرة الطائرة الأول مشوار البطولة الأفريقية التى يستضيفها على أرضه أمام جرين تيم الكونغولي مساء اليوم، بعد انتهاء حفل الافتتاح المحدد له السابعة مساء اليوم الأحد على صالة الملك عبد الله الفيصل.

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرك الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى عن وقوع فريق القلعة الحمراء فى المجموعة الأولى بجانب كل من: الأسمنت الإثيوبي وجرين تيم الكونغولي والعدالة الكينى والفتح المغربى.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضور مسئولو النادى الأهلى ومجلس اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر ومسئولى الاتحاد الأفريقى للعبة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلى، على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة، بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.