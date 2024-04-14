شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام الأهلى فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الأهلى في قمة الدورى، والمقرر لها غدا الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث يرغب جوميز في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وتحدث جوميز مع لاعبى فريقه حول مدى أهمية تلك المباراة في مشوار الفريق المقبل ببطولة الدورى، وأثارها المعنوية على اللاعبين والجهاز الفني، والتي ستكون دافعا قويا لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية أيضًا، كون مواجهات القمة تمثل بطولة منفردة بالنسبة للجمهور بغض النظر عن مكسب النقاط وتعديل وضع الفريق في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاهلى بالدورييستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلي فى الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الزمالك يتخطى عقبة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الزمالك يتخطى عقبة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية من ناحية أخرى، تخطى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي، حيث انتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية باستاد القاهرة الأحد 21 أبريل في السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا فى (28 أبريل) فى السادسة مساءً أيضاً.