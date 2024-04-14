شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، استعداداته لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي فاز على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، بالجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت باستاد السلام، ويتطلع المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز في المؤجلات، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.

موعد مباراة الاهلى أمام الزمالك بالدوري



يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى يواجه مازيمبى في نصف نهائي دوري الأبطال

نجح الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.



وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.