شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه سيراميكا بحثاً عن استعادة التوازن فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري نظيره سيراميكا، فى مباراة مثيرة تجمع الفريقين فى الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.



بينما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويفتقد النادي المصري لخدمات لاعبه حسين السيد ظهير أيسر الفريق، خلال مباراة اليوم أمام سيراميكا، وذلك بعد حصول حسين السيد على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام مودرن فيوتشر.

في المقابل، استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا على إعادة خالد صبحى لدفاع الفريق أمام المصرى لتعويض غياب أحمد رمضان بيكهام، الذى يغيب عن مواجهة المصرى بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة، في حين يستعيد الفريق خدمات المغربي أحمد بلحاج بعدما غاب أمام زد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام سموحة.