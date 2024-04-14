شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض سياجا من السرية على المران الأخير قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، فرض سياج من السرية علي المران الأخير لفريقه باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الاثنين، ومن المقرر أن يشرح كولر للاعبيه خطة لقاء القمة ثم يعلن القائمة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن الفوز يضمن استمرار وتيرة الانتصارات بالمؤجلات بعد الفوز على زد بهدف دون رد ضمن خطة الحفاظ علي لقب الدوري .

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق الفوز فيها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم.



ويعاني الأهلى من غيابات بالجملة بسبب الإصابات وأصبحت هناك العديد من العناصر مهددة بعدم اللحاق بالقمة بسبب عدم اكتمال الجاهزية. وتضم قائمة المصابين في صفوف الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي والمالي أليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم والثنائي التونسي علي معلول ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات ومروان عطية .

ويأمل قطبا الكرة المصرية تحقيق الفوز بالقمة من أجل تعزيز آمالهما فى المشاركة الأفريقية بالموسم المقبل فى ظل الاتجاه للاعتماد على نتائج الدور الأول.

