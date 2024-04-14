شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الأهلى غداً، الاثنين فى السابعة مساءً، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى المباراة التى ستقام باستاد القاهرة الدولى.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على أن يعلن بعدها البرتغالى جوزيه جوميز قائمة اللاعبين استعدادًا لخوض اللقاء.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.

وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى باستاد القاهرة الدولى فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدورى.

