"مغامرة وسط الملعب".. جولة في عقل كولر قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في السابعة مساء، غدا الإثنين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر المناسبة، لمواجهة الزمالك، خلال المران الختامي اليوم الأحد.

وعلم موقع الخليج 365، أن المدير الفني السويسري يرفض المغامرة والدفع باللاعب مروان عطية في وسط الملعب منذ البداية، عقب تعرضه للإصابة في المواجهة الماضية أمام زد.

وأوضح المصدر أن كولر سوف يحدد ملامح التشكيل النهائي عقب مران اليوم وفقا لجاهزية اللاعبين، خاصة وأنه استقر على بعض المراكز.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري، على نظيره زد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز 12 برصيد 18 نقطة.