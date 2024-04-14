شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يقترب من التشكيل الأساسى للزمالك أمام الأهلى بعد هدفه فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تقديم أوراق اعتماده لدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض، بعد تسجيل هدف أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدورى.

وجاء هدف ماهر ليكون الأول للاعب مع الفريق منذ الانضمام إليه فى يناير، ليضمن مكانه فى تشكيل الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما أقنع جوميز بمستواه الفنى، من خلال مشاركته مع الأبيض.

وسجل ناصر ماهر أحد أهداف الزمالك أمام الاتحاد، فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وانضم ناصر ماهر للزمالك قادما من مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولم يشارك ناصر ماهر مع الزمالك سوى في 4 مباريات ببطولة الدورى أمام كل من الإسماعيلى، الداخلية، الجونة، والاتحاد السكندرى.