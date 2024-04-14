شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يقود جلسات تحفيز لاعبي الأهلي للفوز على الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية، على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك بالدوري غداً الاثنين فى السابعة مساءً.

ورغم غياب الشناوى عن لقاء كلاسيكو الدوري بسبب الإصابة، إلا أنه حرص على التواجد فيجلسات لاعبى الفريق للقيام بدوره كقائد للأهلى.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم على ضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب والمعروفة في لقاءات القمة في ظل الحضور الجماهيري الضخم المنتظر.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان الفوز بالقمة.

واعتاد الشناوى ومعلول والسولية عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الأهلى.