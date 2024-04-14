شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الزمالك فى القمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، على إجراء تغييرات على تشكيل فريقه الذى خاض مباراة زد بالدوري، وذلك فى مباراة القمة أمام الزمالك. ويعود الثلاثى على معلول ومحمد هانى وبيرسى تاو لتشكيل المارد الأحمر فى لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري، والمقرر له غدا الاثنين فى السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

وغاب التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى عن الظهور مع المارد الأحمر في مباراة إنبى وزد إف سى بالدوري بسبب معاناته من الإجهاد العضلى الذى تعرض له في مباراة سيمبا التنزانى.

فيما استبعد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق من مباراة زد إف سى الأخيرة بالدوري لمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس، فى ظل توالى مشاركاته المحلية والأفريقية مع الفريق. بينما غاب الجنوب أفريقى بيرسى تاو عن الظهور مع الأهلى في مباراتى إنبى وزد إف سى لمنحه فرصة للراحة.

فى سياق آخر، حرص نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية، على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك بالدوري

ورغم غياب الشناوى عن لقاء كلاسيكو الدوري بسبب الإصابة، إلا أنه حرص على التواجد في في جلسات لاعبى المارد الأحمر للقيام بدوره كقائد للأهلى.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم على ضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب والمعروفة في لقاءات القمة في ظل الحضور الجماهيري الضخم المنتظر.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان الفوز بالقمة.

واعتاد الشناوى ومعلول والسولية عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الأهلى.