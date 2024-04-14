جدول مباريات اليوم الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ كاملًا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل 2024 إقامة عدة مواجهات مرتقبة على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى كذلك داخل المنافسات المحلية المصرية ببطولة الدوري الممتاز.

أولًا الدوري الإنجليزي ..

ليفربول ضد كريستال بالاس 3 عصرًا مذاعًا على قناة beIN Sports HD 1

وست هام يونايتد أمام فولهام 3 عصرًا عبر قناة beIN Sports HD 2

آرسنال ضد أستون فيلا 5:30 مساءً على قناة ١ beIN Sports HD.

ثانياً .. الدوري الإيطالي ..

نابولي ضد فروسينوني 12:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو أمام ميلان 3 عصرًا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي أمام روما 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان ضد كالياري 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium ١.

ثالثًا .. الدوري الفرنسي ..

لوهافر أمام نانت 1 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 أمام مونبلييه الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4

ليون أمام ستاد بريست 8:45 عبر قناة beIN Sports HD 4.

رابعًا .. الدوري الإسباني ..

لاس بالماس ضد إشبيلية 2 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3

غرناطة ضدخ ديبورتيفو ألافيس 4:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو أمام فياريال 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد أمام ألميريا 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 .

خامساً .. الدوري الألماني ..

دارمشتات 98 ضد فرايبورج الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن أمام فيردر بريمن 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

سادسًا.. الدوري المصري..

سيراميكا كليوباترا ضد المصري البورسعيدي 4 مساءً على قناة ON TIME SPORT

الإسماعيلي أمام مودرن فيوتشر 7 مساءً على قناة ON TIME SPORT