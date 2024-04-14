جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، الموافق 14 أبريل 2024، في الدوري الإنجليزي حيث تقام العديد من المواجهات الهامة والقوية التى ترصدها إليكم الخليج 365 كالتالى:

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليفربول X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

وست هام يونايتد X فولهام – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X أستون فيلا – الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

تصريحات جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنهم باتوا قريبين من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيق الانتصار على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان مانشستر سيتي فاز على لوتون تاون بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



أضاف جوارديولا في تصريحات عقب نهاية المباراة: نحن قريبون من التأهل لدوري أبطال أوروبا، علينا التأهل للبطولة، إنه الهدف الأكبر في كل موسم.



وتابع: نحن أقرب اليوم، اليوم سننام في صدارة الدوري الإنجليزي، وسنرى غدًا ونعلم ما يتعين علينا القيام به.

ويتنافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال وليفربول، ونجح الفريق السماوي في تحقيق الانتصار في الجولة الحالية ليصعد إلى الصدارة بشكل مؤقت، بفارق نقطتين (73 نقطة).

ويخوض آرسنال وليفربول مباراتهما من نفس الجولة غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحزر دايكي حارس لوتون الهدف الأول بالخطأ في مرماه ليتقدم السيتي مبكرًا بهدف نظيف، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يسجل إرلينج هالاند هدف السيتي الثالث عبر ركلة جزاء بالدقيقة 76.

ثم في الدقيقة 81 سجل روس باركلي لاعب لوتون تاون، بعدها سجل جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة 87، قبل أن يختتم جفارديول التسجيل بالخامس قبل نهاية المباراة.