ليفربول يلتقي كريستال بالاس تحت شعار لا بديل عن الوفوز في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل استعادة صدارة جدول البريميرليج من مانشستر سيتي الذي اقتنصها بعد الفوز على لوتون تاون في نفس الجولة، في انتظار تعثر آرسنال أمام أستون فيلا.

في المقابل يأمل كريستال بالاس في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع الوصيف آرسنال وبفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

ويدخل ليفربول هذه المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وآرسنال.

وانتهت مباراة الدور الأول بين ليفربول وكريستال بالاس هذا الموسم بفوز الريدز 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سلهرست بارك".