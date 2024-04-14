محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا ليفربول ونظيره كريستال بالاس؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وسيتم بث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1HD.