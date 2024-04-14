ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع مواجهتين من العيار الثقيل نرصدها إليكم.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



سيراميكا كليوباترا X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا على قناة ON TIME SPORT

الإسماعيلي X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT



طاقم تحكيم مباراة القمة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت اللجنة مهمة التحكيم إلى إبراهيم نورالدين ويعاونه كل من سامي هلهل مساعد أول، هاني عبدالفتاح مساعد ثاني، أحمد الغندور حكم رابع.

بينما يتولى تقنية الفيديو الحكم عاطف حسين ويساعده محمود أبو الرجال.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.