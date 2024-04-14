ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ساسولو فى الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد مابي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان الرسمي أمام ساسولو في الدوري الايطالي

في حراسة المرمي: سبورتيلو

في الدفاع: فلورينزي، كاير، ثياو، ثيو هيرنانديز

في الوسط: موسي، عدلي، تشيك، تشاكويزي

في الهجوم: لياو، يوفيتش.

ويتواجد فريقف ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 68 نقطة خلفًا لفريق الإنتر المتصدر برصيد 82 نقطة، فيما يقع ساسولو في المركز الـ 19 برصيد 25 نقطة.