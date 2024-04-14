استعداداً لمواجهة منتخب السويس.. العبور يواصل استعداداته

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور بقيادة الدكتور عطية السيد، للتدريبات الجماعية استعداداته لإستئناف دوري القسم الثاني، ومن المقرر أن يتلتقي فريق منتخب السويس وفريق العبور في مباراة حاسمة على ملعب نادي العبور الرياضي .

ويستعد فريق العبور لمواجهة نظيره منتخب السويس، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات دوري القسم الثاني .

تدريبات فريق العبور

ويدخل فريق العبور اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفو، حيث يتبقي أمامه مباراتين في المبارتين الأولى أمام منتخب السويس في ملعبه بالعبور والثانية أمام المريخ في الجولة الاخير ببورسعيد للفوز بصدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة السويس و النصر.

ويعمل الجهاز الفني لفريق العبور، على استغلال فترة التوقف الحالية من أجل إعادة ترتيب الأمور داخل الفريق وتصحيح أخطاء الدفاع والهجوم التي ظهرت في الفترة الأخيرة وتسببت في فقد نقاط كثيرة .

ويسعي الجهاز الفني لفريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق للاستعداد بقوه خلال فترة التوقف الحالية خاصة ان الفريق مقبل علي مواجهة حاسمة مع فريق العبور بملعب العبور في الجولة قبل الاخيرة لدوري القسم الثاني ب المجموعة الثالثة.

ويمتلك السويس فارق 16 هدف أما العبور يمتلك فارق 7 أهداف فقط وهو فارق من الصعب تعويضه في حالة خسارة السويس في اخر جولة من النصر و فوز العبور علي المريخ.

وتنص اللائحة على تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

ويلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة .

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني :

السويس 31 نقطة

العبور 28 نقطة

المريخ 25 نقطة

النصر 25 نقطة

المستقبل 20 نقطة

الشمس 20 نقطة

جنوب سيناء 15 نقطة

نجمة سيناء 11 نقطة

مركز شباب العريش صفر