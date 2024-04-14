شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه للجمهور فى الثانية ظهر غدٍ لحضور قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل استاد القاهرة جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بدءاً من الثانية ظهر غدٍ الاثنين، استعداداً لحضور مباراة القمة التي تجمع الفريقين فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة، فى المباراة المقرر أن يشهدها حضور 20 ألف متفرج، مقسمين إلى 10 آلاف للأهلى ومثلها للزمالك.

وأعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع تذكرتي، والذى شهد إقبالا كثيفا من مشجعي القطبين لحجز التذاكر من أجل حضور القمة من مدرجات استاد القاهرة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة مساء الاثنين باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

