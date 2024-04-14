شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيز يعقد محاضرة للاعبى يد الأهلى بالجزائر.. وفريق السيدات يستعد لـ بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎تواصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلى الموجودة حالياً فى الجزائر الاستعداد لخوض بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية. وأدى الفريق تدريبات بدنية فى الجيم، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى لفريق اليد بالنادى الأهلى.

‏‎ويعقد المدير الفني ليد الأهلى محاضرة بالفيديو للاعبين فى الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر (الخامسة بتوقيت القاهرة)، ثم يتوجه الفريق إلى الصالة لخوض المران الثاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت القاهرة.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

فى سياق متصل، يختتم فريق «سيدات يد الأهلي» مرانه الأخير قبل العودة لمقر الإقامة، ثم يعقد محمد عادل المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبات استعدادا لمواجهة نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي أمام بترو أتليتكو غدا الاثنين.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر .