شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يخصص بوابة الأوتوستراد لدخول جماهير الزمالك قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد القاهرة الدولى لاستقبال جماهير الأهلى والزمالك لحضور مباراة القمة، التي تجمع الفريقين غدا الاثنين ضمن مباريات بطولة الدورى. ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء غد، الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والمقرر أن تشهد حضور 20 ألف مشجع، منهم 10 آلاف لجمهور الأهلى، ومثلهم لجمهور الزمالك.

وخصص مسئولو هيئة استاد القاهرة بوابة طريق الأوتوستراد "طريق النصر" لاستقبال جماهير الزمالك، فى مدرجات الدرجة الثالثة يمين، المخصصة لجمهور الأبيض.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.