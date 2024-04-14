شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه الليلة قائد الجبهة اليُمنى للأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم، الأحد، من أجل تحديد قائد الجبهة اليُمنى للفريق فى مباراة الزمالك المرتقبة.

ويتشاور كولر مع معاونيه بخصوص اللاعب الذي سيبدأ أساسيا في مباراة القمة غداً، خاصة أن هناك نقاشاً حول من سيبدأ فى هذا المركز غداً، وهل سيكون محمد هاني أم عمر كمال عبد الواحد؟.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر سوف يتشاور الليلة حول إمكانية استمرار الدفع بعمر كمال الذي قدم أداءً رائعاً فى مباراة زد الخميس الماضي بالدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف، خاصة بعدما طالب كثيرون استمرار مشاركة عمر كمال أساسياً، فيما يُطالب البعض الآخر بعودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليُمنى في مباراة القمة باعتباره الظهير الأيمن الأساسي للفريق فى عهد كولر.

ويختتم الأهلي مساء اليوم، الأحد، استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.