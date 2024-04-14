شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة صلاح سالم باستاد القاهرة لدخول جماهير الأهلى لحضور مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد القاهرة لاستقبال جماهير الأهلى والزمالك لحضور مباراة القمة، التي تجمع الفريقين غدا الاثنين ضمن مباريات بطولة الدورى.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة مساء غد، الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والمقرر أن تشهد حضور 20 ألف مشجع منهم 10 آلاف لجمهور الأهلى، ومثلهم لجمهور الزمالك.

وخصص مسئولو هيئة استاد القاهرة بوابة صلاح سالم لاستقبال جماهير الأهلى، في مدرجات الدرجة الثالثة شمال، المخصصة للجمهور الأحمر.

ويدخل الأهلى المباراة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، وخسارة مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 11 هدفاً.