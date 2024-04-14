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ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس في الشوط الاول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتتهت احداث الشوط الاول  بين ونظيره كريستال بالاس بتقدم الاخير بهدف دون رد، في المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

 

جاء هدف فريق كريستال بالاس عن طريق اللاعب إيبيريشي إيز في الدقيقة 14 من عمر المنعطف الاول.

 

تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

حارس المرمى:اليسون

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر،جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، متساويًا مع أرسنال في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 73 نقطة، علمًا أنه لعب مباراة أكثر منهما، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 30 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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