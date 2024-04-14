ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتتهت احداث الشوط الاول بين ليفربول ونظيره كريستال بالاس بتقدم الاخير بهدف دون رد، في المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

جاء هدف فريق كريستال بالاس عن طريق اللاعب إيبيريشي إيز في الدقيقة 14 من عمر المنعطف الاول.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

حارس المرمى:اليسون

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر،جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، متساويًا مع أرسنال في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 73 نقطة، علمًا أنه لعب مباراة أكثر منهما، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 30 نقطة.