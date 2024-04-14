بطولة الجمهورية المفتوحة لقوارب التنين تنطلق 16 أبريل بنادي محمد علي

ياسر رشاد - القاهرة - تقام يوم الثلاثاء المقبل (16 أبريل) بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى لقوارب التنين، بمقر نادي محمد علي المطل على نيل القاهرة تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح اللواء نادر رشدي رئيس الاتحاد المصري لقوارب التنين بأن هذه البطولة هي الأولى من نوعها، التي ينظمها الاتحاد بعد إشهاره رسميا في عام 2021، ويشارك في البطولة متسابقون من جميع محافظات الجمهورية ومن ذوي الهمم والمدارس، تمهيدا لمشاركة الاتحاد في بطولة قوارب التنين الدولية المقررة بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام المقبلة، وكذلك المشاركة في البطولة الدولية، التي تنظمها إسبانيا في وقت لاحق هذا العام.

كان لاعبو الاتحاد المصري لقوارب التنين حققوا المركز الثاني في البطولة الدولية التي استضافتها الشارقة في العام الماضي، ويسعى متسابقو الاتحاد المصري لقوارب التنين إلى تحقيق نتائج أفضل في مسابقة الشارقة العام الحالي.