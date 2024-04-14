أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة ال 10 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - احمد بلحاج - مروان عثمان.