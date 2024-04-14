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أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري  في المباراة المؤجلة من  الجولة   ال 10 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - احمد بلحاج - مروان عثمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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