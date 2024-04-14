بالأرقام.. تقييم مصطفى محمد بعد فوز نانت على لوهافر بالدوري الفرنسي

حقق فريق نانت الفرنسي الفوز على نظيره لوهافر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين، احرزه اللاعب عبد القادر بامبا في الدقيقة الثالثة والتسعين.

وكان أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي قد أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة لوهافر، والذي جاء كالتالي..

حارس المرمى: ألبان لافونت.

في خط الدفاع: كيلفن أميان – جان شارليس كاستوليتو – إيراي كوميرت – بالوا.

في خط الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو تشيريفيلا – دوفيرن.

في خط الهجوم: مصطفى محمد- ماتيس أبلين – موليت.

اقرأ أيضًا: تقييم مفاجئ لـ مصطفى محمد في خسارة نانت أمام أولمبيك ليون بـ الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي لوهافر قفي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة.

ولعب مصطفى محمد مع فريق نانت 24 مباراة هذا الموسم، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، وإجمالًا سجل مصطفى محمد 19 هدفًا وصنع ستة أهداف في 75 مباراة شارك فيها مع نانت الفرنسي.

وحصل مصطفى محمد على تقييم 6.7 في مباراة لوهافر اليوم، حيث لعب 66 دقيقة، كما أنه لم يحرز أي أهداف، بينما جاءت نسبة الأهداف المتوقعه 0.16.

وجاءت صناعة الأهداف لمصطفى محمد في مباراة نانت اليوم صفر، والتسديدات على المرمى صفر، والتسديدات خارج المرمى 2، فيما جاءت التسديدات التي تم التصدي لها واحد.

لمس مصطفى محمد الكرة في 28 مرة في المباراة، وفاز في كرتين من أصل ثمان التحامات أرضية، فيما فاز اثنين من أصل التحامين هوائيين، ولم يرتكب أي أخطاء في المباراة.