اتحاد الكرة يعلق على شكوى فيتوريا في الفيفا بسبب أزمة المستحقات

علق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري على شكوى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال علام في تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: “الاتحاد تلقى بالفعل إنذارًا من محامي فيتوريا للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه”.

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وأضاف: “الاتحاد ملتزم بالعقود، بدليل أننا صرفنا الشرط الجزائي الموجود في عقود المساعدين الأربعة له، في حين أن هناك بندًا لفسخ العقد بدون شرط جزائي وهو ما أكدته الشئون القانونية بالاتحاد، وعلى هذا الأساس تم التصرف في هذه القضية”.

وتابع: “الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو أن هناك توصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع”.

واختتم: “من حق المدعي المطالبة بأي شي، ولكن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على باقي قيمة عقده بالكامل وفقًا لبنود العقد”.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر، وذلك بعد توديع بطولة أمم إفريقيا الأخيرة من دور الستة عشر.