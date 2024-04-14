جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي غدا الإثنين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة الأهلي، خلال المران الختامي اليوم الأحد.

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري، على حساب الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز 12 في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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