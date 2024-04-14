المؤهلة للأولمبياد.. 33 دولة تشارك في البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي للجودو، ارتفاع عدد الدول المقرر مشاركتها في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري في القاهرة، إلى 33 دولة في منافسات الرجال والسيدات.

وضمت قائمة المنتخبات المقرر مشاركتها في البطولة كل من:

أنجولا – بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – الجزائر، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

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