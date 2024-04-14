"مالتزمتوش بالاتفاق".. فيتوريا يوجه صدمة لاتحاد الكرة ويطلب مبلغا ضخما

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني صدمة قوية لاتحاد الكرة المصري، بمطالبته رسميا بالحصول على مستحقات كامل عقده الذي كان مقررا أن يمتد لـ2026، وذلك نظرا لعدم حصوله على جدولة الشرط الجزائي حتى الآن.

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار، وتولى المسؤولية بدلا منه حسام حسن.

وعلم موقع الخليج 365، أن المحامي الخاص بالمدرب البرتغالي، أرسل إنذارا رسميا لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه كامل عقد المدرب السابق للمنتخب، حتى نهاية مدته المقررة في 2026، وليس فقط مقابل جدولة الشرط الجزائي المتفق عليها.

وبحسب المصدر، جاءت مطالبة فيتوريا ردا على عدم تنفيذ اتحاد الكرة جدولة الشرط الجزائي في المواعيد المحددة.

وأضاف المصدر: "ما يطلبه المحامي قد يصل لـ 4 ملايين و600 ألف دولار، واتحاد الكرة يتحفظ على الدفع للمدرب بحثا عن ثغرة في العقد".

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