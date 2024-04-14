"عودة صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كريستال بالاس ، في إطار منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ايندو، كيرتس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس المركز الخامس عشر، برصيد 30 نقطة.

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