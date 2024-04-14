التشكيل الرسمي لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 للدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون إيبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج - مروان عثمان.
وفي المقابل أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
الدفاع: أحمد عيد وباهر المحمدي وعمرو السعداوي وعمرو موسى.
الوسط: محمود حمادة ومعتز الزدام وغيلاس جناوي وسمير فكري.
الهجوم: محمد الشامي وميدو جابر.
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