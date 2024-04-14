التشكيل الرسمي لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 للدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

وفي المقابل أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد وباهر المحمدي وعمرو السعداوي وعمرو موسى.

الوسط: محمود حمادة ومعتز الزدام وغيلاس جناوي وسمير فكري.

الهجوم: محمد الشامي وميدو جابر.

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