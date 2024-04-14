بعد رحلة شاقة.. بعثة يد الزمالك تصل الجزائر للمشاركة في بطولتي السوبر والكؤوس الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى مدينة وهران الجزائرية بعد رحلة شاقة، تخللها ترانزيت بمطار الجزائر، قبل الطيران إلى مطار وهران.

ويستعد فريق يد الزمالك للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، المقرر لهما خلال الفترة من 14 إلى 27 أبريل الجاري في الجزائر.

ويستهل "يد الزمالك" مشواره في بطولة كأس السوبر الأفريقي بمواجهة جي أس كي الكونغولي، غداً الإثنين الموافق 15 أبريل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من:

"محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي".

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