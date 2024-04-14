شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بوابة دخول مجلسى الأهلى والزمالك لحضور مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السابعة مساء غد الاثنين يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الأهلى في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى بالمباراة التي تقام باستاد القاهرة.

وخصص مسئولو هيئة استاد القاهرة بوابة آل رشدان لدخول المقصورة الرئيسية ومجالس إداراتى كل من الأهلى والزمالك، وكذلك الدرجة الأولى يمين وشمال.

وقررت الهيئة فتح بوابات الاستاد أمام الجماهير فى الثانية ظهر غدٍ، مع تحديد بوابة لدخول جماهير الأهلى وأخرى لجماهير الزمالك.

وتحددت بوابة صلاح سالم لجماهير الأهلى، وبوابة طريق الأوتوستراد لجماهير الزمالك .

من ناحية أخرى، تتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 27 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.