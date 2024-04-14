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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي خسارة من نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وفقد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من كريستال بالاس، حيث نجح مانشستر سيتي في تصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يرغب اَرسنال في تحقيق الفوز على أستون فيلا لاستعادة صدارة البريميرليج خلال الموسم الحالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بـ 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 71 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بنفس رصيد الجانرز، لكن الأخير لديه مباراة مع أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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