كريستال بالاس يمنح آرسنال والسيتي هدية بإسقاط ليفربول في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط ليفربول أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي.

سجل هدف فريق كريستال بالاس اللاعب إيبيريشي إيز في الدقيقة 14 من عمر المنعطف الاول.

وكان كريستال قريبا من تسجيل الهدف الثاني بعد كرة "شيب" من لاعب كريستال بالاس فوق حارس ليفربول، لكن نجح روبرتسون في إبعاد الكرة سريعا وهي متجهة في طريقها إلى المرمى ذلك في الدقيقة 17.

ليفربول

ليفربول

ليفربول يسقط

بتلك الهزيمة يظل ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سقوطه أمام كريستال بالاس ليبقى رصيده 71 نقطة فيما يتصدر مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة مؤقتا قبل خوض آرسنال (71 نقطة) مباراته من نفس الجولة أمام أستون فيلا بعد قليل.



فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف.

