ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، حول عدم دفع الاتحاد قيمة الشرط الجزائي في عقده بعد فسخ التعاقد معه عقب الإخفاق الأفريقي.





كان اتحاد الكرة فسخ عقد روي فيتوريا من قيادة منتخب مصر بعد إقصاء الأفريقي عقب الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح، قبل أن يقرر الاتحاد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب.

وهدد محامي روي فيتوريا اتحاد الكرة، وأرسل إنذارا حال عدم دفع قيمة العقد كاملا وليس الشرط الجزائي خلال الجلسة التي جمعت بين ممثليه والاتحاد، وبتقديم شكوى للفيفا.

شوبير عن أزمة اتحاد الكرة: ياجماعة بلاش شغل الشطارة ده مع فيتوريا

كتب شوبير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "ياجماعة بلاش شغل الشطاره ده مع ڤيتوريا في موضوع الشرط الجزائي الراجل له 3 شهور وتم الاتفاق علي كده يعني 600 الف يورو".

وتابع: "يتم سدادهم علي 3 شهور ياخدهم وكفي الله المؤمنين شر القتال بدال مانلبس ف اكتر من 6 مليون يورو قيمة العقد بالكامل".

