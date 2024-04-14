أرتيتا يعلن تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا بـ البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل مواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة اَرسنال أمام أستون فيلا في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب " الإمارات" معقل الجانرز.

تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زينيتشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط: كاي هافرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، فيما جاء أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.