فوز عريض لـ إنبي على الزمالك يمنحه وصافة الجمهورية مواليد 2005

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2005، في تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الزمالك بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية لهذا الموسم.

وجاء فوز إنبي على نظيره الزمالك صادم بالنسبة للجماهير البيضاء، والتي لم تعتاد على هزيمة الأندية بمثل هذه النتائج.

وسجل خماسية النادي البترولي كل من؛ محمد سمير، وزياد يوسف، وحامد عبدالله، وعلي ايهاب، وسيد رمضان.

ونجح فريق إنبي مواليد 2005 في الوصول للمركز الثاني بمسابقة دورى الجمهورية برصيد 63 نقطة، حيث حقق الفوز في 17 مواجهة، بينما تعادل فى 9 مباريات وخسر مبارتان.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبيرًا من جانب مجلس الإدارة، حيث تواصل الفرق في تقديم مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي.