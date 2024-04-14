حكام مباراتي الهلال السعودي ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

تحددت هوية حكام مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت تقارير صحفية أنه تقرر تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة لإدارة مباراة الذهاب التي سوف تجمع بين الهلال والعين، المقرر لها يوم 16 أبريل الجاري، على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

فيما تم تكليف الحكم الأردني أحمد العلي، لإدارة مواجهة العودة المقرر لها يوم 23 أبريل الجاري، على أرضية ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الهلال إلى الإمارات، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء المران الرئيسي، لمواجهة العين، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.