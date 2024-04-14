بمشاركة محمد صلاح.. هزيمة جديدة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، الخسارة أمام نظيره كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول بهدف دون رد أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح كريستال بالاس في شباك ليفربول، ابريتشي ايزي، في الدقيقة 14 من صناعة تايريك ميتشل.

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ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة محتلًا المركز الثالث.

يشار إلى أن محمد صلاح شارك في التشكيل الأساسي للريدز حتى نهاية اللقاء أمام كريستال بالاس.

وكان ليفربول قد خسر بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، قبل أيام قليلة.