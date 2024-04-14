أبو تريكة يسخر من خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس

شن محمد أبو تريكة، نجم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، هجومًا حادًا على فريق ليفربول بعد الخسارة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، الخسارة أمام نظيره كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أبو تريكة: عبر قنوات “بي إن سبورتس”: “ليفربول أشعرني بأنهم يواجهون برشلونة وليس كريستال بالاس”.

اقرأ أيضًا: بمشاركة محمد صلاح.. هزيمة جديدة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

وأضاف: “كريستال بالاس سجل هدف (تيكي تاكا) على طريقة برشلونة، جميع لاعبي ليفربول يشاهدونهم وهم يمررون الكرة بكل سهولة مثلنا نحن المتفرجين”.

وأردف: “ليفربول ماشي يوزع هدايا على جميع الأندية، في الدوري، الكأس والدوري الأوروبي”.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة محتلًا المركز الثالث.