ميلان يتعثر في الدوري الإيطالي بتعادل مخيب أمام ساسولو

حسم التعادل الإيحابي بثلاثية لمثلهام نتيجة مباراة إي سي ملان الهزيمة من نظيره ساسولو، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيحة ارتفع رصيد فريق إي سي ميلان إلى النقطة التاسعة والستين في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، جمعها الفريق من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في خمس مباريات وخسر ست مباريات.

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ويأتي فريق ساسولو في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في سبع مباريات وخسر 18 مباراة.

ويتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وخسر مباراة وحيدة.

ويأتي فريق يوفينتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة.

فيما يأتي فريق بولونيا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة.