شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يكشف لليوم السابع استعدادات استقبال قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، آخر استعدادات الاستاد لاستضافة المباراة المرتقبة التي تجمع الأهلى والزمالك فى السابعة مساء غد، الاثنين، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

وقال وليد عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاستاد جاهز لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك، من إضاءة ومرافق وأرضية الملعب.

وأضاف عبد الوهاب، أنه تم عمل صيانة للاستاد على أعلى مستوى، وهناك استعدادات مكثفة من جانب هيئة الاستاد لخروج المباراة بالشكل الذي يليق بها، مشيراً إلى أنه تم تحديد بوابات دخول الجماهير وموعد فتح البوابات أمامهم بوقت كاف لضمان التنظيم الجيد خلال عملية الدخول والخروج من مختلف البوابات.

وأشار المدير التنفيذي للاستاد إلى أن الملعب سيتم رشه قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.



