شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى وسيراميكا فى الشوط الأول بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المصري البورسعيدى وسيراميكا سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

تشكيل المصرى أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - عمرو موسى - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام - غيلاس جناوي.

الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي - سمير فكري.

تشكيل سيراميكا أمام المصرى

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون إيبوكا.

ترتيب الفريقين في الدورى

ويحتل المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.