شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة على موقع تذكرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي يستضيفها القلعة الحمراء حتى يوم 24 أبريل الجاري، توافر تذاكر مباريات البطولة حاليًّا عبر موقع شركة تذكرتي.

وجاءت أسعار التذاكر 30 جنيهًا للدرجة الموحدة، وتتيح تلك التذكرة لحاملها حضور جميع مباريات اليوم التى تقام على نفس الصالة.

وأكدت اللجنة ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID» للحصول على تذاكر البطولة.

وتقام منافسات البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.