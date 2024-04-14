شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا متنوعة.. الزمالك يجهز مفاجآت للأعضاء خلال مباراة القمة بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك ، عن تجهيز مفاجآت لأعضاء الجمعية العمومية تزامناً مع مباراة القمة التي تجمع الزمالك مع الأهلى مساء غد الاثنين.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في السابعة مساء غد الاثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى باستاد القاهرة.

وقال شريف منير لـ ”الخليج 365”، إن النادى سيقوم بإذاعة المباراة من خلال شاشات العرض الموجودة بمقر النادى بميت عقبة، حتى يتمكن أعضاء الجمعية العمومية من متابعة اللقاء المرتقب.

وأضاف مدير العلاقات العامة، أن هناك مفاجآت سيتم تجهيزها للأعضاء، حيث سيتم توزيع هدايا مختلفة على الجمعية العمومية، من أعلام الزمالك، ومنتجات متنوعة على الأعضاء خلال متابعة المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.