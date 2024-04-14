شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ومارادونا فى تشكيل منتخب الصالات لمواجهة ناميبيا بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاد عرفة، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، تشكيل الفراعنة لمواجهة ناميبيا فى السادسة مساء اليوم بالجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات المقامة حاليا في المغرب.

وضم التشكيل كلا من: "محمود شوبير، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، خالد مارادونا، عبد الرحمن عيد".

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرًا بنتيجة 4 أهداف دون رد على منتخب ليبيا فى الجولة الأولى بالبطولة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جهاد عرفة إلى تحقيق الفوز اليوم، وتصدر المجموعة من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي بالبطولة.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو استعادة قوتة فى اللعبة بفضل دعم مجلس ادارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام، وأن اللاعبين يدركون المسؤلية الملقاه على عاتقهم.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح لحراسة المرمى واللاعبين هم مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد كوكى، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، عادل محفوظ المدير الإدارى ومحمد إسماعيل ادارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وأحمد حسن مسؤل المهمات.