«العقد شريعة المتعاقدين».. رد قوي من اتحاد الكرة على إنذار فيتوريا بشأن المستحقات

الشارقة - اميمة ياسر -

علق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على الإنذار الذي تقدم به المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، للحصول على مستحقاته.

وقال علام، في تصريحات صحفية،: "تلقينا بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية".

وتابع: "الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه".

وأتم جمال علام تصريحاته بالقول: "لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد.. من حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين".

وكان فيتوريا، قد وجه صدمة قوية لاتحاد الكرة، بمطالبته رسميا بالحصول على مستحقات كامل عقده الذي كان مقررا أن يمتد لـ2026، نظرا لعدم حصوله على جدولة الشرط الجزائي حتى الآن.

وأفاد موقع "مصراوي"، نقلا عن مصدر، بأن المحامي الخاص بفيتوريا، أرسل إنذارا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه كامل عقد المدرب السابق للمنتخب، حتى نهاية مدته المقررة في 2026، وليس فقط مقابل جدولة الشرط الجزائي المتفق عليها.

وأضاف المصدر أن طلب فيتوريا جاء ردا على عدم تنفيذ اتحاد الكرة جدولة الشرط الجزائي في المواعيد المحددة.

وأوضح المصدر: "ما يطلبه المحامي قد يصل لـ 4 ملايين و600 ألف دولار، واتحاد الكرة يتحفظ على الدفع للمدرب بحثا عن ثغرة في العقد".

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار، وتولى المسؤولية بدلا منه حسام حسن.